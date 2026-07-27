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Бёрнэм пообещал передать Украине технологии РЭБ для защиты дронов

Великобритания передаст Украине собственные технологии радиоэлектронной борьбы, которые должны прикрывать беспилотники ВСУ. Об этом заявил новый премьер-министр страны Энди Бёрнэм на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

«Мы продолжим помогать вам… В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идём дальше. Мы предоставляем новые технологии радиоэлектронной борьбы собственного производства, которые будут защищать украинские дроны», — сказал он.

Он утверждает, что эти разработки помогут украинским беспилотникам точнее поражать цели.

Бёрнэм стал уже пятым британским премьером с начала специальной военной операции. Его предшественники также активно вооружали Украину и выступали с антироссийских позиций. Именно Великобритания вместе с Францией стояли у истоков так называемой «коалиции желающих», которая поддерживает конфликт.

В Москве настаивают, что военные поставки киевскому режиму выступают не инструментом дипломатии, а серьёзным препятствием для мирного диалога. В Кремле такую эскалацию вооружений уже системно квалифицируют как «опасную провокацию», подчёркивая, что рост военной помощи не сближает стороны за столом переговоров, а лишь отдаляет перспективу урегулирования и чреват дестабилизацией. Саму же международную группу, оказывающую военную поддержку, в РФ рассматривают как де-факто соучастников боевых действий, а не посредников.

Напомним, палуба авианосца HMS Queen Elizabeth стала местом для первой очной встречи Владимира Зеленского с новым премьером Британии Энди Бёрнэмом. Переговоры прошли в напряжённом графике визита экс-комика, который посетил военно-морскую базу Великобритании для обсуждения двусторонних вопросов.

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