В Москве настаивают, что военные поставки киевскому режиму выступают не инструментом дипломатии, а серьёзным препятствием для мирного диалога. В Кремле такую эскалацию вооружений уже системно квалифицируют как «опасную провокацию», подчёркивая, что рост военной помощи не сближает стороны за столом переговоров, а лишь отдаляет перспективу урегулирования и чреват дестабилизацией. Саму же международную группу, оказывающую военную поддержку, в РФ рассматривают как де-факто соучастников боевых действий, а не посредников.