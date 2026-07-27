«Мы продолжим помогать вам… В качестве подтверждения наших намерений сегодня я могу объявить, что мы идём дальше. Мы предоставляем новые технологии радиоэлектронной борьбы собственного производства, которые будут защищать украинские дроны», — сказал он.
Он утверждает, что эти разработки помогут украинским беспилотникам точнее поражать цели.
Бёрнэм стал уже пятым британским премьером с начала специальной военной операции. Его предшественники также активно вооружали Украину и выступали с антироссийских позиций. Именно Великобритания вместе с Францией стояли у истоков так называемой «коалиции желающих», которая поддерживает конфликт.
В Москве настаивают, что военные поставки киевскому режиму выступают не инструментом дипломатии, а серьёзным препятствием для мирного диалога. В Кремле такую эскалацию вооружений уже системно квалифицируют как «опасную провокацию», подчёркивая, что рост военной помощи не сближает стороны за столом переговоров, а лишь отдаляет перспективу урегулирования и чреват дестабилизацией. Саму же международную группу, оказывающую военную поддержку, в РФ рассматривают как де-факто соучастников боевых действий, а не посредников.
Напомним, палуба авианосца HMS Queen Elizabeth стала местом для первой очной встречи Владимира Зеленского с новым премьером Британии Энди Бёрнэмом. Переговоры прошли в напряжённом графике визита экс-комика, который посетил военно-морскую базу Великобритании для обсуждения двусторонних вопросов.
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