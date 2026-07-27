WP: Байден заметно ослаб из-за рака простаты и последствий его лечения

В отличие от других бывших лидеров США, Байден редко появляется на публике и до сих пор не основал крупный фонд или политическую организацию. Кроме того, экс-президент столкнулся со сложностями при сборе денег на строительство своей президентской библиотеки. Все это заметно ограничивает его возможности повлиять на то, как запомнится его президентство, подчеркнула WP.