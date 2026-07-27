Захарова назвала санкции ЕС против Мединского политическим анекдотом

«Это не из разряда критики, это из разряда исторического анекдота. Есть исторические анекдоты про Римскую империю, исторические анекдоты про какие-то другие, действительно вызывающие оторопь события, творившиеся с человечеством. Вот это то же самое. То есть введенные за участие в переговорах по урегулированию ситуации санкции иначе как политическим, историческим анекдотом назвать нельзя», — сказала Захарова.