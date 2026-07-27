Пашинян попросил Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — говорится в сообщении.
Помимо торговых ограничений, собеседники обсудили перспективы проведения в республике референдума о членстве в Евросоюзе. Пашинян подчеркнул, что практическая реализация станет возможной только после того, как Ереван направит официальную заявку в Брюссель и тема обретёт предметный характер.
Напомним, Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян созвонились, что обсудили ситуацию в экономических отношениях двух стран. Ранее с 27 июля Россия ввела ограничения на поставки молочной продукции из Армении. Соответствующее решение принял Россельхознадзор. Эксперты предупреждают, что потеря российского рынка способна обернуться для Еревана серьёзным обвалом валютной выручки от сырного экспорта.
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