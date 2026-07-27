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Польша запросила у США экстрадицию бежавшего экс-главы Минюста

Варшава направила в Вашингтон запрос об экстрадиции бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, который бежал в США в мае, сообщает TVP World со ссылкой пресс-секретаря Национальной прокуратуры Анну Адамяк.

Источник: РБК

Варшава направила в Вашингтон запрос об экстрадиции бывшего министра юстиции Польши Збигнева Зёбро, который бежал в США в мае, сообщает TVP World со ссылкой пресс-секретаря Национальной прокуратуры Анну Адамяк.

По ее словам, запрос направили в польское посольство в США. Дипломаты передадут запрос госсекретарю США, после чего он уйдет в американский Минюст. Ведомство определит, соответствует ли запрос формальным условиям польско-американского договора об экстрадиции.

Оттуда запрос передадут федеральному судье. Но даже после его одобрения решение о выдаче политика будет принимать госсекретарь, отметила Адамяк.

В запросе содержится просьба об экстрадиции Зёбро и его предварительном аресте, добавила она. По словам Адамяк, принятие решения может занять «от нескольких до нескольких десятков месяцев».

Последний срок Зёбро на посту главы польского Минюста длился с 2015 по 2023 год, когда партия «Право и справедливость» (PiS), в которой, по данным TVP World, политик до сих пор состоит, проиграла на парламентских выборах оппозиции «Гражданская коалиция».

После проигрыша PiS в 2023 году политик стал фигурантом расследования злоупотреблений в Фонде правосудия. Его подозревают в совершении 26 уголовных преступлений, связанных с управлением организацией.

Зёбро получил политическое убежище в Венгрии в январе этого года, когда пост премьера страны еще занимал Виктор Орбан. Польский политик обвинил власти Варшавы в репрессиях. В ноябре 2025 года по запросу прокуратуры его лишили неприкосновенности.

Notes from Poland сообщила, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который по итогам выборов вступил в должность в начале мая, обещал начать процедуру экстрадиции Збигнева Зёбро в Польшу.

11 мая Зёбро подтвердил, что уехал в США. Тогда польский министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что Варшава начнет процедуру экстрадиции политика, на что бывший министр ответил, что с удовольствием предстанет перед «независимым американским судом».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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