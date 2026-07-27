Польша запросила у США экстрадицию бежавшего экс-главы Минюста

Последний срок Зёбро на посту главы польского Минюста длился с 2015 по 2023 год, когда партия «Право и справедливость» (PiS), в которой, по данным TVP World, политик до сих пор состоит, проиграла на парламентских выборах оппозиции «Гражданская коалиция».