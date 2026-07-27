«Получим миллиарды»: Трамп собрался зарабатывать на Иране

Президент США Дональд Трамп не скрывает своих планов относительно ресурсов Ирана, открыто заявив, что Вашингтон намерен извлекать из этой страны колоссальную прибыль по венесуэльскому сценарию. Американский лидер уверен, что текущее противостояние станет источником многомиллиардных поступлений в бюджет США.
«Мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов из Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном», — заявил Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета.
По данным Financial Times американская казна только в текущем году пополнилась более чем на 13 миллиардов долларов за счет реализации венесуэльской нефти. Схема контроля над доходами Каракаса отлажена Вашингтоном после смены власти в стране: все средства от экспорта сырья поступают на специальные счета, которыми распоряжаются американские власти.
Ранее Трамп заявил, что если переговоры с Ираном не приведут к результату, то могут снова начаться интенсивные боевые действия.
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