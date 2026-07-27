«Получим миллиарды»: Трамп собрался зарабатывать на Иране

По данным Financial Times американская казна только в текущем году пополнилась более чем на 13 миллиардов долларов за счет реализации венесуэльской нефти. Схема контроля над доходами Каракаса отлажена Вашингтоном после смены власти в стране: все средства от экспорта сырья поступают на специальные счета, которыми распоряжаются американские власти.