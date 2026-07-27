Иран пригрозил ответом Украине за гибель моряка в Каспийском море

Напомним, Иран возложил на Украину ответственность за удар по гражданскому судну в Каспийском море, расценив случившееся как военную агрессию и грубое попрание международного права. По сведениям Тегерана, 25 июля на борту прогремел взрыв, жертвой которого стал один моряк, ещё один член экипажа получил ранения. В МИД республики особо подчеркнули, что атака нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Аналитики издания Defense Express пришли к выводу, что Иран обладает баллистическими ракетами, способными достичь территории Украины без покидания собственных границ.