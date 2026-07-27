Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил ответом Украине за гибель моряка в Каспийском море

Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после гибели иранского моряка в Каспийском море. О позиции Исламской Республики в беседе с ТАСС рассказал посол страны в Москве Казем Джалали.

Источник: Life.ru

Дипломат сослался на заявление главы иранского МИДа Аббаса Арагчи о том, что ответ Киеву последует. По словам Джалали, все решения относительно формы и сроков этих шагов будут приниматься исключительно внутри страны.

«Глава нашего МИД подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — сказал он.

Напомним, Иран возложил на Украину ответственность за удар по гражданскому судну в Каспийском море, расценив случившееся как военную агрессию и грубое попрание международного права. По сведениям Тегерана, 25 июля на борту прогремел взрыв, жертвой которого стал один моряк, ещё один член экипажа получил ранения. В МИД республики особо подчеркнули, что атака нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Аналитики издания Defense Express пришли к выводу, что Иран обладает баллистическими ракетами, способными достичь территории Украины без покидания собственных границ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше