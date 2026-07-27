Экс-госсекретаря МИД Украины заподозрили в присвоении зарубежной помощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем украинского МИДа, которая присвоила средства иностранных доноров в начале военных действий. Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Госсекретарь МИД на Украине выполняет функции руководителя аппарата министерства.
Речь идет об отмывании средств на общую сумму более 37 млн грн (примерно $1,28 млн на момент совершения преступления или около $830 тыс. по текущему курсу).
Организатором схемы ведомства считают бывшего госсекретаря МИД, который занимал этот пост с 2020 по 2024 год. Имя его не называют, но на тот момент, при министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, эту должность занимал Александр Баньков, отмечают РБК-Украина и «Европейская правда».
Средства, по данным НАБУ, отмывались через конвертационные центры.
«По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины», — говорится в сообщении.
Впоследствии средства выводились на счета подконтрольных физлиц-предпринимателей и юридических лиц, а те обналичивали их через конвертационные центры. Отмытые деньги подозреваемые использовали в личных целях.
Среди подозреваемых также бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник; советник бывшего министра иностранных дел и др.
Дело расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
В ноябре прошлого года на Украине разоблачили коррупционную схему в «Энергоатоме». В ней фигурируют совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич и ряд бывших высокопоставленных чиновников. По версии следствия, ее участники требовали от контрагентов предприятия откаты в размере 10−15% стоимости контракта.
На фоне скандала, в частности, был уволен глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Позднее ему сообщили о подозрении по делу о легализации более $10 млн во время строительства элитного коттеджного городка «Династия» в Киевской области. По данным следствия, средства на строительство могли поступать, в частности, от коррупционных схем в «Энергоатоме». Ермака отпустили под залог.
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