Трамп пообещал спросить Путина о помощи Ирану в ударах по базам США

Россия уже передала Ирану много военной техники, отметил Дональда Трамп. «Мы все равно разгромили их в пух и прах», — заявил американский президент. «Я не думаю, что они это делали (передавали спутниковые данные. — “Ъ”), и определенно не на высоком уровне. А если и передавали, то это не оказало какого-либо влияния», — отметил господин Трамп.