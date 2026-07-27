Трампа оскорбили слова Нетаньяху про F-35 для Турции

Американский лидер назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана своим другом. А затем дополнил, что считает Анкару прекрасным союзником США.
«Он мой друг, и никто не будет говорить мне, что мы должны или не должны продавать. Турция была для меня потрясающим союзником», — сказал Трамп журналистам.
Ранее Израиль выразил серьезную обеспокоенность возможной продажей Турции истребителей F-35. В Тель-Авиве считают, что такая сделка может изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Нетаньяху заявил, что Анкара имеет агрессивные региональные амбиции. Сейчас поставки заблокированы американским законодательством из-за наличия у Турции российских систем С-400.