«Никакого перелома»: в ВСУ признали доминирование российской армии

«На многих участках враг продолжает наступление», — заявил Бутусов, добавив, что украинские силы теряют землю. По его словам, Россия по-прежнему обладает колоссальным превосходством в огневой мощи и средствах поражения. Более того, он подтвердил, что на ряде направлений российские войска удерживают количественное и качественное лидерство в применении беспилотных систем, демонстрируя более высокий уровень управления и оснащенности.