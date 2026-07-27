Мобилизованный главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил на видео, которое публикует издание «Страна», что никакого перелома в пользу ВСУ, как эо говорят некоторые пропагандистские украинские СМИ, нет. Российские войска продолжают наступать и имеют преимущество.
«На многих участках враг продолжает наступление», — заявил Бутусов, добавив, что украинские силы теряют землю. По его словам, Россия по-прежнему обладает колоссальным превосходством в огневой мощи и средствах поражения. Более того, он подтвердил, что на ряде направлений российские войска удерживают количественное и качественное лидерство в применении беспилотных систем, демонстрируя более высокий уровень управления и оснащенности.
«Там у России больше дронов, больше позиций и есть качественное управление. Они тоже развивают свои войска беспилотных систем», — заявил Бутусов.
Незадолго до увольнения экс-главком ВСУ Александр Сырский также говорил, что попытки наносить удары по российским тылам не привели к перелому ситуации на фронте.
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