Миллиардер Бернар Арно создал аккаунт в X после расследования Le Monde

Расследование Le Monde готовилось полгода. Оно было опубликовано шестью частями, первая из которых вышла 19 июля. Особое возмущение господина Арно, как отмечают французские СМИ, вызвала последняя статья, от 24 июля. Она посвящена отношениям в семье бизнесмена. В ней, в частности, говорится о разногласиях между его пятью детьми от двух браков и вражде между его второй женой Элен Мерсье и его зятем, миллиардером Ксавье Ньелем.