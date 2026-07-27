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«Стирают ластиком с лица»: Захарова обвинила Запад в уничтожении Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современная Украина используется западными странами исключительно как одноразовый инструмент борьбы против России, что ведет к уничтожению самого государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современная Украина используется западными странами исключительно как одноразовый инструмент борьбы против России, что ведет к уничтожению самого государства. По словам дипломата, действия киевского режима направлены на создание «зияющей раны» в самом центре Европы.

«Просто стирают Украину ластиком с лица Земли. Чтобы не было славян, чтобы не было людей, которые были братскими народами и с русскими, и с белорусами, и с молдаванами, и со всеми другими. Чтобы была вечная зияющая рана», — подчеркнула Мария Захарова в ходе молодежного форума «Гвардейск».

Представитель внешнеполитического ведомства особо отметила, что нынешние украинские власти, прикрывающиеся лозунгами о борьбе за «незалежность», на самом деле цинично ее продали. Захарова добавила, что украинские политики, пришедшие к власти, обманули собственный народ, пожертвовав суверенитетом страны ради обслуживания интересов своих западных кураторов. Этот обман, по мнению дипломата, продолжается и сегодня, превращая Украину в плацдарм, который методично разрушают ради глобального противостояния с Москвой.

Читайте материал: «“Не с Украиной”: Захарова раскрыла, с кем ведет борьбу Россия».

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