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Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

27 июля состоялось завершающее пленарное заседание нижней палаты парламента VIII созыва.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание нижней палаты парламента VIII созыва. После этого глава государства встретился с депутатами и вручил некоторым из них государственные награды.

В пресс-службе отметили, что во встрече приняли участие главы всех фракций, представленных в Думе: «Единая Россия» — Владимир Васильев, КПРФ — Геннадий Зюганов, «Справедливая Россия» — Сергей Миронов, ЛДПР — Леонид Слуцкий и «Новые люди» — Алексей Нечаев.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер подписал указ о награждении председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд». На встрече президент отметил, что хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей госнаградой.

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