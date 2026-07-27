Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы

Президент РФ Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В понедельник, 27 июля, состоялось завершающее пленарное заседание нижней палаты парламента VIII созыва. После этого глава государства встретился с депутатами и вручил некоторым из них государственные награды.
В пресс-службе отметили, что во встрече приняли участие главы всех фракций, представленных в Думе: «Единая Россия» — Владимир Васильев, КПРФ — Геннадий Зюганов, «Справедливая Россия» — Сергей Миронов, ЛДПР — Леонид Слуцкий и «Новые люди» — Алексей Нечаев.
Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер подписал указ о награждении председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд». На встрече президент отметил, что хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей госнаградой.