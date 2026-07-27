Песков: Действия Украины по отношению к Ирану «агрессивные»

Действия Украины по отношению к Ирану «агрессивные». С таким заявлением в понедельник, 27 июля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удары Киева по иранскому кораблю.
— Действия агрессивные, киевский режим атакует разные страны. Ранее киевский режим атаковал Федеративную Республику Германию, взорвав объект критически важной энергетической инфраструктуры, сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну, — приводит слова Пескова РИА Новости.
Министерство иностранных дел Ирана в субботу, 25 июля, объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. По данным ведомства, в результате инцидента погиб один член экипажа, еще несколько человек получили ранения.
Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИДе заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.