Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров в Россию из Армении

Кроме того, политики обсудили вопрос возможного проведения в Армении референдума о членстве республики в Европейском союзе. Пашинян подчеркнул, что на практике такой референдум возможен только после того, как Армения официально подаст заявку на вступление в ЕС и этот вопрос приобретет конкретный, предметный характер.