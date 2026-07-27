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Пашинян попросил Путина решить проблему с импортом товаров в Россию из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил принять меры для решения проблем, касающихся ограничений на импорт ряда товаров из республики. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе армянского правительства по итогам беседы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил принять меры для решения проблем, касающихся ограничений на импорт ряда товаров из республики. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в пресс-службе армянского правительства по итогам беседы.

Кроме того, политики обсудили вопрос возможного проведения в Армении референдума о членстве республики в Европейском союзе. Пашинян подчеркнул, что на практике такой референдум возможен только после того, как Армения официально подаст заявку на вступление в ЕС и этот вопрос приобретет конкретный, предметный характер.

— Вместе с тем премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность правительства Республики Армения решать указанные вопросы посредством открытого, партнерского и дружественного диалога, — передает официальный сайт армянского правительства.

Напряжение в отношениях Москвы и Еревана появилось после того, как власти Армении наметили курс на отдаление от России и сближение с Европейским союзом. Постепенно с полок российских магазинов начали исчезать армянские товары.

Так, с 22 мая Роспотребнадзор приостановил ввоз армянских цветов из-за нарушений обязательных требований. Уже 23 мая по той же причине была приостановлена реализация алкогольной продукции. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как в дальнейшем могут развиваться отношения Москвы и Еревана.

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