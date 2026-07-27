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Песков заявил, что не планирует становиться блогером

Дмитрий Песков заявил, что не будет заводить личный блог.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен создавать личный блог в интернете. Он отметил, что не занимается блоггингом и совмещать и без того напряжённую работу с чем-то подобным не планирует.

В понедельник Песков выступил на форуме «Территория смыслов». Он обсуждал вопросы технологического суверенитета. После выступления журналисты спросили его о планах завести блог.

«Нет, я не блогер, ждать не надо», — ответил Песков.

Также он заявил, что Россия должна выделяться в информационном пространстве благодаря уникальности проектов, а не их стоимости. Он отметил, что США тратят огромные средства на соцсети, а Россия не может себе этого позволить из-за бюджетных ограничений и статуса социального государства, что усложняет конкуренцию. Песков подчеркнул, что успех не всегда зависит от вложений, и России нужно искать другие пути.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков отметил отсутствие собственных социальных сетей у абсолютного большинства стран мира.

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