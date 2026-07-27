Песков заявил, что не планирует становиться блогером

Также он заявил, что Россия должна выделяться в информационном пространстве благодаря уникальности проектов, а не их стоимости. Он отметил, что США тратят огромные средства на соцсети, а Россия не может себе этого позволить из-за бюджетных ограничений и статуса социального государства, что усложняет конкуренцию. Песков подчеркнул, что успех не всегда зависит от вложений, и России нужно искать другие пути.