Песков заявил, что не планирует становиться блогером

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не намерен создавать личный блог в интернете. Он отметил, что не занимается блоггингом и совмещать и без того напряжённую работу с чем-то подобным не планирует.
В понедельник Песков выступил на форуме «Территория смыслов». Он обсуждал вопросы технологического суверенитета. После выступления журналисты спросили его о планах завести блог.
«Нет, я не блогер, ждать не надо», — ответил Песков.
Также он заявил, что Россия должна выделяться в информационном пространстве благодаря уникальности проектов, а не их стоимости. Он отметил, что США тратят огромные средства на соцсети, а Россия не может себе этого позволить из-за бюджетных ограничений и статуса социального государства, что усложняет конкуренцию. Песков подчеркнул, что успех не всегда зависит от вложений, и России нужно искать другие пути.
Ранее KP.RU сообщил, что Песков отметил отсутствие собственных социальных сетей у абсолютного большинства стран мира.