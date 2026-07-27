Мужчина с ножом атаковал митинг в поддержку Федорова во Львове

Напомним, что 27 июля жители Львова вышли на акцию протеста уже двенадцатый день подряд. Около 150 человек собрались у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, требуя объяснений от власти по поводу кадровых перестановок в военном ведомстве. Протестующие скандируют лозунги «Федорова — в министры» и заявляют, что не намерены расходиться, пока Владимир Зеленский не вступит с ними в конструктивный диалог.