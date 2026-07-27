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Мужчина с ножом атаковал митинг в поддержку Федорова во Львове

Во Львове протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины закончился инцидентом с применением холодного оружия.

Во Львове протест с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны Украины закончился инцидентом с применением холодного оружия. Неизвестный мужчина, вооружившись ножом, попытался совершить нападение на участников акции.

Как сообщил корреспондент издания NV, нападавший был оперативно блокирован самими митингующими, после чего его передали прибывшим сотрудникам полиции. В данный момент правоохранители проводят опрос свидетелей происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что 27 июля жители Львова вышли на акцию протеста уже двенадцатый день подряд. Около 150 человек собрались у памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы, требуя объяснений от власти по поводу кадровых перестановок в военном ведомстве. Протестующие скандируют лозунги «Федорова — в министры» и заявляют, что не намерены расходиться, пока Владимир Зеленский не вступит с ними в конструктивный диалог.

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