В Австрии согласовали увеличение срока военной службы по призыву

ВЕНА, 27 июля. /ТАСС/. Правящая коалиция Австрии договорилась о реформе обязательной военной службы, предусматривающей ее фактическое продление на три месяца. Об этом объявили лидеры правящих партий по итогам заседания Совета министров в Зальцбурге.
Как уточняет австрийский телерадиовещатель ORF, после прохождения основного шестимесячного срока военной службы призывники должны будут принимать участие в обязательных трехмесячных войсковых сборах. Кроме того, в течение последующих 10 лет они будут обязаны пройти сборы в составе ополчения. Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года.
Правительство также намерено увеличить денежное довольствие военнослужащих срочной службы до €1 тыс. и предоставить им дополнительные дни отпуска.
Изменения затронут и альтернативную гражданскую службу, срок которой сейчас составляет девять месяцев. Первоначально гражданам предложат добровольно продлевать ее еще на два месяца. С 2028 года предполагается ввести механизм, согласно которому, если число проходящих военную службу за год окажется более чем на 7,5% ниже целевого показателя в 15 тыс. человек, срок альтернативной службы со следующего года будет в обязательном порядке увеличен до 11 месяцев. Это, однако, станет предметов переговоров с оппозицией. Для изменения продолжительности альтернативной службы правительству потребуется ее поддержка, поскольку соответствующее решение должно быть одобрено парламентом большинством в две трети голосов.