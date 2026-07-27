В Австрии согласовали увеличение срока военной службы по призыву

Изменения затронут и альтернативную гражданскую службу, срок которой сейчас составляет девять месяцев. Первоначально гражданам предложат добровольно продлевать ее еще на два месяца. С 2028 года предполагается ввести механизм, согласно которому, если число проходящих военную службу за год окажется более чем на 7,5% ниже целевого показателя в 15 тыс. человек, срок альтернативной службы со следующего года будет в обязательном порядке увеличен до 11 месяцев. Это, однако, станет предметов переговоров с оппозицией. Для изменения продолжительности альтернативной службы правительству потребуется ее поддержка, поскольку соответствующее решение должно быть одобрено парламентом большинством в две трети голосов.