Пашинян рассказал о возможном проведении референдума о вступлении в Евросоюз

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Во время беседы президент РФ отметил, что Армении нужно как можно скорее провести референдум по членству в ЕАЭС. Господин Пашинян сообщил, что правительство Армении готово решать вопрос, связанный с референдумом.