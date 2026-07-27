Путин встретился с руководителями фракций в Госдуме

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Выборы впервые пройдут на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после того, как они вошли в состав России в 2022 году. Безопасность на них Владимир Путин в июне обсудил с членами Совбеза.