Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с руководителями фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Об этом сообщает сайт Кремля.

Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Об этом сообщает сайт Кремля.

Политик провел отдельные беседы с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Кроме того, прошли встречи с руководителями фракций ЛДПР и «Новые Люди» — Леонидом Слуцким и Алексеем Нечаевым.

После отдельных бесед господин Путин собрал всех руководителей фракций на общую встречу в Кремле.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Выборы впервые пройдут на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей после того, как они вошли в состав России в 2022 году. Безопасность на них Владимир Путин в июне обсудил с членами Совбеза.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше