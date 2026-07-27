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Во Львове мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Фёдорова

Во Львове во время акции в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова неизвестный с ножом попытался напасть на людей. Об инциденте сообщило радио NV.

Источник: Life.ru

Первыми на агрессора среагировали сами участники митинга, скрутив его до прибытия правоохранителей. Затем подозреваемого передали сотрудникам полиции. Сейчас стражи порядка опрашивают свидетелей и собирают показания.

Напомним, в Киеве и ряде других украинских городов не стихают протесты против отставки Михаила Фёдорова, получившие название «картонный майдан». Участники акций выходят на улицы с самодельными плакатами из картона, требуя возвращения экс-министра в кресло. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установили импровизированную сцену, а в Николаеве протестующие с картонными плакатами заполонили главную улицу города.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.