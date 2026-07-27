Во Львове мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Фёдорова

Напомним, в Киеве и ряде других украинских городов не стихают протесты против отставки Михаила Фёдорова, получившие название «картонный майдан». Участники акций выходят на улицы с самодельными плакатами из картона, требуя возвращения экс-министра в кресло. Во Львове люди собрались у памятника Тарасу Шевченко и скандируют «Фёдоров — министр обороны». В Днепропетровске митингующие пришли к зданию областной военной администрации, где установили импровизированную сцену, а в Николаеве протестующие с картонными плакатами заполонили главную улицу города.