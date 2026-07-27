США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний

Минфин заявил, что изменения направлены на удаление дублирующихся записей и обновление устаревшей информации и не означают снятия санкций.
Так, удалены дублирующиеся записи Центра судоремонта «Звездочка», российского чиновника Владимира Устинова и Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина. Кроме того, американский минфин актуализировал сведения о компаниях «Полема», «Специальные системы фотоники» и «Современные технологии».
В отношении «Корус Консалтинг СНГ» ведомство уточнило, что компания подпадает под санкции США, ограничивающие доступ к американскому финансированию. Аналогичные изменения внесены в запись Объединенной двигателестроительной корпорации. В отношении «Технопромэкспорта» OFAC объединило различные варианты наименования компании в одну санкционную запись. При этом санкции с компаний не снимались.
Расширение санкционного режима коснулось танкера TASCA. Помимо уже действовавших ограничений, на судно были распространены санкции США, связанные с Ираном.