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США обновили санкционные списки в отношении ряда российских компаний

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. США обновили сведения в санкционных списках в отношении ряда российских компаний, работающих в сферах информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.

Источник: © РИА Новости

Минфин заявил, что изменения направлены на удаление дублирующихся записей и обновление устаревшей информации и не означают снятия санкций.

Так, удалены дублирующиеся записи Центра судоремонта «Звездочка», российского чиновника Владимира Устинова и Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина. Кроме того, американский минфин актуализировал сведения о компаниях «Полема», «Специальные системы фотоники» и «Современные технологии».

В отношении «Корус Консалтинг СНГ» ведомство уточнило, что компания подпадает под санкции США, ограничивающие доступ к американскому финансированию. Аналогичные изменения внесены в запись Объединенной двигателестроительной корпорации. В отношении «Технопромэкспорта» OFAC объединило различные варианты наименования компании в одну санкционную запись. При этом санкции с компаний не снимались.

Расширение санкционного режима коснулось танкера TASCA. Помимо уже действовавших ограничений, на судно были распространены санкции США, связанные с Ираном.

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