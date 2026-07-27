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YouGov: британские лейбористы догнали по популярности Reform UK

Согласно опросу, 22% среди 2,3 тыс. опрошенных человек, проголосовали бы за лейбористов, если бы выборы прошли сейчас.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 27 июля /ТАСС/. Правящая в Великобритании Лейбористская партия впервые за долгое время сравнялась по популярности с правопопулистской партией Reform UK. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov 26—27 июля.

Согласно замеру общественного мнения, 22% среди 2,3 тыс. опрошенных человек, проголосовали бы за лейбористов, если бы выборы прошли сейчас. Это на 1 процентный пункт (п.п.) больше, чем неделей ранее. За «реформистов» евроскептика Найджела Фаража свой голос отдали бы столько же респондентов (минус 1 п.п.). На третьем месте идет Консервативная партия — 21%.

По оценке телеканала Sky News, текущие результаты отражают небольшой подъем популярности Лейбористской партии в свете прихода к ее руководству экс-мэра Манчестера Энди Бернэма. 20 июля он сменил Кира Стармера на посту премьер-министра.

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