Читатели австрийского издания Exxpress обрушились с резкой критикой на власти страны за продолжение финансовой поддержки Украины. Граждане возмущены тем, что руководство продолжает направлять миллиарды евро в страну, где процветает тотальная коррупция, а судьба предыдущих траншей остается неизвестной.
«Зачем снова и снова формировать “пакет помощи” для Украины на миллиарды, если сотни миллионов евро из предыдущих выплат пропали непонятно куда? Разве получатели не должны сначала выяснить, куда делись ранее выделенные средства, прежде чем просить у зарубежных стран новые деньги?» — задаются вопросом пользователи в комментариях.
Австрийцы открыто называют политиков, принимающих подобные решения, «предателями», отмечая полное отсутствие отчетности по выделяемым суммам. Особое раздражение у читателей вызывает перспектива возврата средств: многие уверены, что Украина, будучи «самой коррумпированной страной в мире», никогда не погасит задолженность, а выделенные деньги не принесут никакой пользы обычным украинцам.
Напомним, что 23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта объявил об утверждении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Согласно условиям этой сделки, Киев будет обязан вернуть средства только в том случае, если получит «репарации» от России. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобные инициативы Евросоюза полностью оторваны от реальности и не имеют под собой никаких правовых оснований.
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