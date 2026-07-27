Напомним, что 23 апреля глава Евросовета Антониу Кошта объявил об утверждении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Согласно условиям этой сделки, Киев будет обязан вернуть средства только в том случае, если получит «репарации» от России. В Москве неоднократно подчеркивали, что подобные инициативы Евросоюза полностью оторваны от реальности и не имеют под собой никаких правовых оснований.