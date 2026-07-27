Песков назвал атаки Киева на другие страны поводом к войне

Представитель Кремля назвал последние шаги Украины агрессивными и перечислил несколько эпизодов, которые Москва расценивает как нападения на суверенные страны. По его словам, подрыв критически важной энергетической инфраструктуры Германии стал атакой на ФРГ. Речь идёт о взрывах на газопроводах «Северный поток».