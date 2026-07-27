Трамп: Израиль не выжил бы без США

Трамп пояснил, что имеет в виду прежде всего ситуацию вокруг Ирана. «Если бы я не занялся данным вопросом, не взорвал то, что, по сути, вскоре стало бы ядерными вооружениями, Израилю пришел бы конец месяцы тому назад. Годы назад, если бы я не положил конец ужасающему соглашению Обамы», — утверждал глава Белого дома.