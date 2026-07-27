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Трамп: Израиль не выжил бы без США

Американский президент отметил, что имеет в виду прежде всего ситуацию вокруг Ирана.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп убежден, что Израиль не выжил бы без поддержки со стороны Соединенных Штатов.

«И знаете, кто не выжил бы без нас? Израиль», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в штат Мичиган, где он под Детройтом примет участие в агитационном мероприятии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп пояснил, что имеет в виду прежде всего ситуацию вокруг Ирана. «Если бы я не занялся данным вопросом, не взорвал то, что, по сути, вскоре стало бы ядерными вооружениями, Израилю пришел бы конец месяцы тому назад. Годы назад, если бы я не положил конец ужасающему соглашению Обамы», — утверждал глава Белого дома.

Он имел в виду удары с воздуха по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, нанесенные Пентагоном в июне 2025 года, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией в 2015 году с Ираном в целях урегулирования проблемы ядерных разработок Тегерана. Трамп принял решение о выходе США из этой договоренности в 2018 году.

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