Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в нападении на Украину

Ранее Трамп заявил, что намерен лично выяснить у Владимира Путина, передавала ли Россия Ирану спутниковые разведданные. Глава Белого дома планирует затронуть тему предполагаемой военной помощи Москвы Тегерану в ходе прямого разговора. При этом сам Трамп выразил скепсис относительно достоверности этих сведений. Он подчеркнул, что не верит в саму отправку снимков.