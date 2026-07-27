Песков: нынешний кризис сплотил российское общество

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», — заявил Дмитрий Песков. Как утверждает пресс-секретарь главы государства, россияне «вне зависимости от политических соображений объединились вокруг страны».