«Выясним»: Трамп задаст вопрос Путину о передаче данных Ирану

«Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Выясним», — сообщил Трамп в беседе с репортерами на борту своего самолета, направляясь в штат Мичиган. Глава Белого дома добавил, что не считает подобные взаимодействия реальными, по крайней мере, на высоком государственном уровне. «Не думаю, что они это делали. Безусловно, не на высоком уровне», — подчеркнул Трамп, добавив, что даже если какие-то контакты и имели место, то к реальным результатам они не привели.