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«Выясним»: Трамп задаст вопрос Путину о передаче данных Ирану

Президент США Дональд Трамп скептически отозвался об утверждениях Киева, согласно которым Москва якобы передает Тегерану секретную разведывательную информацию для атак на американские объекты в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп скептически отозвался об утверждениях Киева, согласно которым Москва якобы передает Тегерану секретную разведывательную информацию для атак на американские объекты в Персидском заливе. Американский лидер заявил журналистам, что намерен лично прояснить ситуацию в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

«Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Выясним», — сообщил Трамп в беседе с репортерами на борту своего самолета, направляясь в штат Мичиган. Глава Белого дома добавил, что не считает подобные взаимодействия реальными, по крайней мере, на высоком государственном уровне. «Не думаю, что они это делали. Безусловно, не на высоком уровне», — подчеркнул Трамп, добавив, что даже если какие-то контакты и имели место, то к реальным результатам они не привели.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал западные инсинуации о поставках оружия Тегерану абсурдными и неловкими. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее прекращение напряженности в Ормузском проливе и не является участником конфликта.

Читайте материал: «“Получим миллиарды”: Трамп собрался зарабатывать на Иране».

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