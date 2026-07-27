Бунт в ФРГ: ХДС поставила ультиматум Мерцу после увольнения министра

Фракция Христианско-демократического союза (ХДС) в парламенте земли Рейнланд-Пфальц отменила запланированную встречу с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. Как пишет Handelsblatt со ссылкой на письмо председателя фракции Кристофа Генша, причиной стал недостаток доверия и уважения к главе кабмина на фоне скандальной отставки федерального министра транспорта.
В послании, адресованном Мерцу, Генш сообщает о решении воздержаться от совместного мероприятия после внутренних обсуждений. Политик подчёркивает, что подобная встреча требует минимального уровня взаимного доверия, которого, как указано в письме, «в сложившейся ситуации, к сожалению, нет».
Особое негодование у земельных депутатов вызвало увольнение Патрика Шнидера с поста министра транспорта. Глава фракции назвал это решение причиной «значительного непонимания». В своём письме он охарактеризовал Шнидера как профессионала высокого уровня, человека с безупречной репутацией и надёжного политика, добавив, что методы обращения с ним в последние дни «трудно понять».
Канцлер уже отреагировал на демарш однопартийцев, предположив, что к сентябрю ситуация нормализуется. Напомним, кадровые перестановки в правительстве, в ходе которых Шнидер был отправлен в отставку, вызвали волну возмущения внутри самого ХДС.
Днем ранее, как сообщают немецкие СМИ, на заседании руководства партии глава бременского отделения Хайко Штроманн публично раскритиковал стиль управления Мерца. Он заявил канцлеру, что тот управляет партией, а не коммерческой структурой. Отмечается, что Мерц был раздражён тем, что претензии прозвучали открыто, а не в приватной беседе.
Ранее мы писали: Глава одного немецкого ведомства пригрозил попросить об отставке из-за Мерца.
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