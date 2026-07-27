Власти Австрии предложили увеличить срок военной службы до девяти месяцев

На сегодняшний день юноши в Австрии, как правило, по достижении 18 лет могут выбрать между шестимесячной военной службой и девятимесячной альтернативной гражданской службой, которая обычно проходит в службах скорой помощи, домах престарелых и других социальных учреждениях.