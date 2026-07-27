Власти Австрии предложили увеличить срок военной службы до девяти месяцев

Правительство Австрии предложило увеличить срок обязательной военной службы с шести до девяти месяцев на фоне изменившейся ситуации в сфере безопасности после начала военного конфликта на Украине. Об этом сообщил Reuters.
По словам канцлера Кристиана Штокера, «мечта о прочном мире в Европе окончательно рухнула» после начала военной операции на Украине. Австрии необходимо укреплять собственные оборонные возможности с учетом новых угроз, включая гибридные атаки и кибервойну, считает канцлер.
Власти также предлагают перейти к новой модели подготовки резервистов, увеличить денежное довольствие призывникам почти до €1 тыс. ($1,2 тыс.) в месяц и ввести дополнительные льготы.
Для реализации реформы потребуется одобрение парламента большинством в две трети голосов.
На сегодняшний день юноши в Австрии, как правило, по достижении 18 лет могут выбрать между шестимесячной военной службой и девятимесячной альтернативной гражданской службой, которая обычно проходит в службах скорой помощи, домах престарелых и других социальных учреждениях.
Ранее в апреле министр обороны Австрии Клаудия Таннер, представляя реформу военной службы в Федеральном совете, заявила, что многие страны завидуют Австрии, сохранившей всеобщую воинскую обязанность. Таннер также подчеркнула, что европейские страны больше не могут воспринимать мир и безопасность как должное.
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