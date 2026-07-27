Захарова поделилась, когда плачет, и почему матерится: откровения о тяжести работы представителя МИД

«Я не всегда могу сдержать эмоции. Другое дело, я никогда не впадаю в какое-то агрессивное состояние, я не использую обсценную лексику. Бывает где-то там, за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот, когда мы один на один. Это крайне редко, и я себя очень за это корю», — заявила Захарова на форуме «Гвардейск» в военно-патриотическом лагере им. Ф. М. Охлопкова.