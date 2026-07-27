Захарова поделилась, когда плачет, и почему матерится: откровения о тяжести работы представителя МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сожалеет об использовании крепких выражений. Такие моменты происходят только в приватных беседах, крайне редко — на публике, но всегда — когда речь заходит о трагедиях с детьми. Особенно — о военных преступлениях в отношении несовершеннолетних.
«Я не всегда могу сдержать эмоции. Другое дело, я никогда не впадаю в какое-то агрессивное состояние, я не использую обсценную лексику. Бывает где-то там, за закрытыми дверями, когда ты 153 раза объяснил, а сделали наоборот, когда мы один на один. Это крайне редко, и я себя очень за это корю», — заявила Захарова на форуме «Гвардейск» в военно-патриотическом лагере им. Ф. М. Охлопкова.
Дипломат призналась, что не может сохранять спокойствие при обсуждении тем, связанных с детьми, Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. В такие моменты она испытывает сильные эмоции, вплоть до слёз. Последний случай, который особенно её тронул, произошёл на брифинге в Ржеве, где в прошлом погибло более миллиона человек.
Она поделилась, что её голос дрожал, но она старалась сдержать эмоции ради аудитории и прямого эфира. Захарова также отметила, что её главная задача — сочетать профессиональные навыки с искренностью, сохраняя свои эмоции и мнение. Она следует совету матери, которая учила её сохранять выдержку в нужный момент.
Ранее KP.RU сообщил, что Захарова также плакала, когда зачитывала сводки о детях, убитых боевиками-неонацистами киевского режима.