Россельхознадзор уничтожил почти 40 тысяч армянских роз, ввезённых с нарушениями

Ранее с 27 июля вступает в силу запрет на поставки молочной продукции из Армении в Россию, введённый Россельхознадзором по итогам инспекции местных перерабатывающих предприятий. Проверка проходила с 14 по 21 июля, после чего ведомство признало армянскую молочку небезопасной. Российская сторона обязала обеспечить жёсткий контроль за недопущением ввоза такой продукции на свою территорию, а также обратилась к армянской службе пищевой безопасности с просьбой временно остановить ветеринарную сертификацию товаров.