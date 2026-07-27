Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал на особую ответственность «Единой России»

Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность «Единой России» как партии парламентского большинства. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.

Президент России Владимир Путин указал на особую ответственность «Единой России» как партии парламентского большинства. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы VIII созыва.

«“Единая Россия” — партия парламентского большинства, на которой — как на партии большинства — лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса», — подчеркнул господин Путин.

Президент подчеркнул, что депутаты ГД в полной мере оправдали статус народных представителей. По словам Владимира Путина, парламентарии оперативно и качественно принимали решения, необходимые для развития страны.

В понедельник Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций в Госдуме. Политик провел отдельные беседы с лидером фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше