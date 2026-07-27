Россия — Румынии: Кремль назвал беспочвенными спекуляции о дроне

В ходе беседы Липаев подчеркнул, что Россия никогда не запускала боевые беспилотники в сторону румынских объектов, и назвал все подобные утверждения абсолютно беспочвенными. Посол особо отметил, что любые трансграничные действия румынской ПВО означали бы вовлечение страны в боестолкновения на украинской территории. Он также предупредил, что неаргументированная высылка российского сотрудника не останется без зеркального ответа.