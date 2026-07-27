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Россия — Румынии: Кремль назвал беспочвенными спекуляции о дроне

Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев предостерег румынские власти от дальнейшего нагнетания конфронтации с Москвой.

Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев предостерег румынские власти от дальнейшего нагнетания конфронтации с Москвой. Поводом для заявления стали инциденты с участием румынских средств противовоздушной обороны, которые, по мнению дипломата, могут втянуть Румынию в прямое военное столкновение.

Как сообщили в телеграм-канале посольства, поводом для демарша послужил недавний случай, когда президент Румынии Никушор Дан заявил об уничтожении истребителем F-16 беспилотника над территорией страны. При этом официальный Бухарест не представил доказательств принадлежности сбитого аппарата к российским вооружённым силам. Тем не менее в румынском внешнеполитическом ведомстве состоялся вызов российского дипломата.

В ходе беседы Липаев подчеркнул, что Россия никогда не запускала боевые беспилотники в сторону румынских объектов, и назвал все подобные утверждения абсолютно беспочвенными. Посол особо отметил, что любые трансграничные действия румынской ПВО означали бы вовлечение страны в боестолкновения на украинской территории. Он также предупредил, что неаргументированная высылка российского сотрудника не останется без зеркального ответа.

В посольстве обратили внимание румынской стороны на недопустимость поддержки киевского режима. В заявлении подчёркнуто, что такая позиция лишь затягивает конфликт и приводит к новым жертвам.

Ранее парламент Румынии принял законодательную норму, разрешающую сбивать дроны, нарушившие воздушное пространство страны. В свою очередь, НАТО усилило мониторинг в регионе, разместив дополнительные системы раннего обнаружения. Также сообщалось, что румынский МИД уже принял решение выслать одного из сотрудников российского посольства, вручив ему фрагменты сбитого беспилотника.

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