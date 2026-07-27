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Австрия увеличит срок военной службы по призыву на три месяца

В Австрии согласовали реформу военной службы: после шести месяцев призывники будут обязаны пройти трехмесячные войсковые сборы.

Источник: Аргументы и факты

Правящая коалиция Австрии согласовала реформу обязательной военной службы, предусматривающую ее фактическое продление на три месяца. О договоренности объявили лидеры правящих партий после заседания Совета министров в Зальцбурге.

После основного шестимесячного срока призывники должны будут участвовать в обязательных войсковых сборах продолжительностью три месяца. В течение следующих десяти лет им также предстоит проходить сборы в составе ополчения.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года. Правительство намерено увеличить денежное довольствие военнослужащих срочной службы до €1 тыс. и предоставить им дополнительные дни отпуска.

Реформа затронет и альтернативную гражданскую службу, которая сейчас длится девять месяцев. Сначала гражданам предложат добровольно продлевать ее еще на два месяца.

С 2028 года срок альтернативной службы могут увеличить до 11 месяцев, если за год число военнослужащих окажется более чем на 7,5% ниже целевого показателя в 15 тыс. человек. Для принятия этой меры правительству потребуется поддержка оппозиции, поскольку решение должно получить две трети голосов в парламенте.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о сближении Вены с НАТО, несмотря на провозглашенный страной постоянный нейтралитет. По ее словам, австрийские военные участвуют в учениях альянса.

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