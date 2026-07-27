Австрия увеличит срок военной службы по призыву на три месяца

Правящая коалиция Австрии согласовала реформу обязательной военной службы, предусматривающую ее фактическое продление на три месяца. О договоренности объявили лидеры правящих партий после заседания Совета министров в Зальцбурге.
После основного шестимесячного срока призывники должны будут участвовать в обязательных войсковых сборах продолжительностью три месяца. В течение следующих десяти лет им также предстоит проходить сборы в составе ополчения.
Новые правила планируется ввести с 1 января 2027 года. Правительство намерено увеличить денежное довольствие военнослужащих срочной службы до €1 тыс. и предоставить им дополнительные дни отпуска.
Реформа затронет и альтернативную гражданскую службу, которая сейчас длится девять месяцев. Сначала гражданам предложат добровольно продлевать ее еще на два месяца.
С 2028 года срок альтернативной службы могут увеличить до 11 месяцев, если за год число военнослужащих окажется более чем на 7,5% ниже целевого показателя в 15 тыс. человек. Для принятия этой меры правительству потребуется поддержка оппозиции, поскольку решение должно получить две трети голосов в парламенте.