Австрия увеличит срок военной службы по призыву на три месяца

С 2028 года срок альтернативной службы могут увеличить до 11 месяцев, если за год число военнослужащих окажется более чем на 7,5% ниже целевого показателя в 15 тыс. человек. Для принятия этой меры правительству потребуется поддержка оппозиции, поскольку решение должно получить две трети голосов в парламенте.