Мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Федорова во Львове

Во Львове мужчина с ножом попытался напасть на участников митинга в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщило украинское издание NV.
Нападавшего задержали сами участники акции, после чего передали полиции. Сведений о пострадавших нет. Правоохранительные органы произошедшее пока не комментировали.
Несмотря на дождь, сторонники Федорова вышли на улицы Львова уже 12-й день подряд. Многие участники митинга держат плакаты и стоят под зонтами. Акции с требованием вернуть экс-министра в Минобороны также возобновились в Киеве и Днепропетровске.
Ранее митинги в поддержку Федорова прошли более чем в 20 украинских городах. Участники потребовали вернуть его на пост главы Минобороны и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позднее протестующие в Киеве начали выступать с критикой Владимира Зеленского. Сам Федоров заявил сторонникам, что изменения в стране обязательно произойдут.