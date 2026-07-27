Мужчина с ножом напал на участников митинга в поддержку Федорова во Львове

Ранее митинги в поддержку Федорова прошли более чем в 20 украинских городах. Участники потребовали вернуть его на пост главы Минобороны и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позднее протестующие в Киеве начали выступать с критикой Владимира Зеленского. Сам Федоров заявил сторонникам, что изменения в стране обязательно произойдут.