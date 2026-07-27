Сложившийся кризис оказался «идеальным» для российского общества. Нынешние трудности способствуют укреплению не только технологического, но и информационного суверенитета государства. Об этом в понедельник, 27 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Он отметил, что, независимо от политических взглядов, граждане сплотились вокруг своей Родины. По мнению Пескова, этот кризис моментально и скачкообразно наполнил жизнь россиян чувством единства и консолидации. Пресс-секретарь президента добавил, что способность преодолевать подобные трудности является уникальной чертой российского общества.
— В том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее, — передает слова Пескова ТАСС.
Президент России Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота заявил в том, что специальная военная операция на Украине рано или поздно завершится. По словам главы государства, после окончания боевых действий перед страной встанет важная задача — сохранить достигнутый уровень сплоченности общества.