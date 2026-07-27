Песков: Россия находится в идеальном кризисе, который сплачивает общество

Президент России Владимир Путин во время празднования Дня Военно-морского флота заявил в том, что специальная военная операция на Украине рано или поздно завершится. По словам главы государства, после окончания боевых действий перед страной встанет важная задача — сохранить достигнутый уровень сплоченности общества.