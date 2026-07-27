ТАСС: самолет Зеленского по пути в США сел на бывшей базе британских ВВС

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм провел встречу с Зеленским, а также пресс-конференцию, во время которой заверил в выполнении всех обязательств, взятых ранее перед Киевом, включая отправку на Украину контингента войск по завершении конфликта. Как отмечалось, пресс-конференция прошла на одной из военных баз Англии.