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ТАСС: самолет Зеленского по пути в США сел на бывшей базе британских ВВС

Он вылетел из Молдавии и приземлился в Борнмунте, сообщили в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Самолет Зеленского по пути в Вашингтон сделал посадку в британском аэропорту Борнмут, который в прошлом являлся базой королевских ВВС. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Украинский самолет, вылетев из Молдавии в США, сделал промежуточную посадку в Борнмунте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что британский аэропорт расположен примерно в 172 км от Лондона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм провел встречу с Зеленским, а также пресс-конференцию, во время которой заверил в выполнении всех обязательств, взятых ранее перед Киевом, включая отправку на Украину контингента войск по завершении конфликта. Как отмечалось, пресс-конференция прошла на одной из военных баз Англии.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским во вторник, 28 июля, в Белом доме. По данным канала, Зеленский может также принять участие в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

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