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Al Arabiya: ХАМАС согласился выполнить пункт о разоружении в плане по Газе

По данным телеканала, речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в секторе.

РАБАТ, 27 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности выполнить два до сих пор обсуждавшихся пункта представленного Советом мира плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, «руководство ХАМАС в Газе проинформировало зарубежное руководство движения о своем согласии с двумя пунктами мирного плана о разоружении и [гражданских] сотрудниках» в палестинском анклаве. Отмечается, что речь идет о пунктах 5 и 8 плана по урегулированию в секторе.

Пункт 5 инициативы предусматривает разделение военизированных структур ХАМАС и системы гражданского управления в секторе и сотрудников, задействованных в гражданских структурах. Пункт 8 указывает на то, что процесс разоружения формирований ХАМАС должен проводиться постепенно и под международным контролем, а само оружие сторонников радикального движения должно передаваться не израильской стороне, а новым палестинским структурам, действующим под патронажем Совета мира и в координации с ним.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

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