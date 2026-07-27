Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на недавнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Комментируя обещания нового премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернема об «усилении помощи» Украине, Медведев в своем Telegram-канале пригрозил превратить жизнь британцев в невыносимую, упомянув в качестве одного из методов воздействия подводный беспилотник «Посейдон».
«Не думаю, что Владимир Путин в курсе, насколько плохо уже обстоят дела в Великобритании», — написал один из комментаторов.
«Не переплюнуть тот ущерб, который нанесли и продолжают наносить наши политики, государственные служащие и судебная система», — отметил еще один участник дискуссии.
Другие комментаторы добавили, что многие британцы вынуждены трудиться на износ, оставаясь без средств к существованию, поэтому угрозы извне воспринимаются как нечто вторичное на фоне внутренних кризисов. «Да мы ядерное цунами воспримем буквально как отпуск, который всем нам так необходим», — иронично заключили пользователи.
Напомним, что Дмитрий Медведев ранее раскритиковал Энди Бернема, назвав его «премьером мелкобритании». Зампред Совбеза РФ заявил, что Москва будет прикладывать все усилия для дестабилизации ситуации в стране через социальные и энергетические кризисы, подчеркнув, что для достижения этой цели хороши любые средства.
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