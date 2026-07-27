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«Путин в курсе»: британцы отреагировали на новое заявление Медведева

Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на недавнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на недавнее заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Комментируя обещания нового премьер-министра Соединенного Королевства Энди Бернема об «усилении помощи» Украине, Медведев в своем Telegram-канале пригрозил превратить жизнь британцев в невыносимую, упомянув в качестве одного из методов воздействия подводный беспилотник «Посейдон».

«Не думаю, что Владимир Путин в курсе, насколько плохо уже обстоят дела в Великобритании», — написал один из комментаторов.

«Не переплюнуть тот ущерб, который нанесли и продолжают наносить наши политики, государственные служащие и судебная система», — отметил еще один участник дискуссии.

Другие комментаторы добавили, что многие британцы вынуждены трудиться на износ, оставаясь без средств к существованию, поэтому угрозы извне воспринимаются как нечто вторичное на фоне внутренних кризисов. «Да мы ядерное цунами воспримем буквально как отпуск, который всем нам так необходим», — иронично заключили пользователи.

Напомним, что Дмитрий Медведев ранее раскритиковал Энди Бернема, назвав его «премьером мелкобритании». Зампред Совбеза РФ заявил, что Москва будет прикладывать все усилия для дестабилизации ситуации в стране через социальные и энергетические кризисы, подчеркнув, что для достижения этой цели хороши любые средства.

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