Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg объяснил укрепление связей России и Мадагаскара

Россия прилагает значительные усилия, чтобы укрепить связи с новыми властями Мадагаскара после переворота в октябре. По оценке Bloomberg, это связано со стратегическим положением острова к востоку от Мозамбикского пролива, через который проходит треть мировых поставок нефти.

Россия прилагает значительные усилия, чтобы укрепить связи с новыми властями Мадагаскара после переворота в октябре. По оценке Bloomberg, это связано со стратегическим положением острова к востоку от Мозамбикского пролива, через который проходит треть мировых поставок нефти.

Как сообщает издание, Россия поставляет на остров оружие, а также предоставляет телохранителей для президента Мадагаскара Михаэля Рандрианирины. При этом в мае власти острова сообщали о планах России построить в стране топливные хранилища и создать совместную экономическую зону.

Позже, отмечает издание, парламент Мадагаскара одобрил закон о национализации импорта нефти. После этого из-за опасений попасть под вторичные санкции со страной прекратили сотрудничество компании TotalEnergies и Vitol. Впрочем, монополия России на поставки нефти на Мадагаскар не гарантирована, отмечает Bloomberg. Правительство острова ведет соответствующие переговоры с Оманом. Кроме того, фиксируются поставки топлива из Китая.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше