Bloomberg объяснил укрепление связей России и Мадагаскара

Позже, отмечает издание, парламент Мадагаскара одобрил закон о национализации импорта нефти. После этого из-за опасений попасть под вторичные санкции со страной прекратили сотрудничество компании TotalEnergies и Vitol. Впрочем, монополия России на поставки нефти на Мадагаскар не гарантирована, отмечает Bloomberg. Правительство острова ведет соответствующие переговоры с Оманом. Кроме того, фиксируются поставки топлива из Китая.