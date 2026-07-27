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«Являются вымыслом»: Кадыров ответил на слухи о голоде в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал домыслами и абсолютной ложью слухи о якобы надвигающемся в регионе дефиците продовольствия и товаров первой необходимости.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал домыслами и абсолютной ложью слухи о якобы надвигающемся в регионе дефиците продовольствия и товаров первой необходимости. Подобные информационные вбросы, по словам руководителя субъекта, распространяются исключительно для искусственного нагнетания обстановки среди населения.

По словам Кадырова, слухи распространяют «любители нагнетать» на разных площадках интернет-пространства.

«Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Глава Чечни подчеркнул, что республика обладает достаточными запасами продукции, а уборочная кампания идет строго по графику. Незначительные корректировки сроков сбора урожая в отдельных районах были обусловлены исключительно погодными условиями и не влияют на общую ситуацию с продовольственной безопасностью.

Рамзан Кадыров призвал жителей региона сохранять спокойствие, доверять только проверенным официальным источникам и не участвовать в распространении недостоверных сообщений, подчеркнув, что любые попытки дестабилизировать ситуацию внутри республики обречены на провал.

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