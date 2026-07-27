«Являются вымыслом»: Кадыров ответил на слухи о голоде в Чечне

Глава Чечни подчеркнул, что республика обладает достаточными запасами продукции, а уборочная кампания идет строго по графику. Незначительные корректировки сроков сбора урожая в отдельных районах были обусловлены исключительно погодными условиями и не влияют на общую ситуацию с продовольственной безопасностью.