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Песков назвал удары Украины по другим странам поводом для войны

Песков отметил, что Украина атаковала и Иран, и Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

Атаки Киева на другие государства в прежние исторические эпохи считались бы безоговорочным поводом для войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал последние действия украинских властей агрессивными. В частности, он упомянул подрыв объекта критической энергетической инфраструктуры в Германии, удар по иранскому торговому судну в Каспийском море и атаку на имущество Казахстана, связанное с Каспийским трубопроводным консорциумом.

«Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну, а также ударил по собственности Казахстана — компании, выступающей совладельцем КТК. Что это, если не атака на страну», — сказал Песков.

По его словам, подобные инциденты традиционно расцениваются как казус белли. Песков также подчеркнул, что Иран способен защитить свои права и интересы.

Накануне Тегеран обвинил Киев в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. При взрыве погиб один член экипажа, еще один получил ранения. В МИД Ирана назвали произошедшее актом агрессии и нарушением Устава ООН. Исламская республика оставила за собой право на ответ.

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