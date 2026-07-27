Атаки Киева на другие государства в прежние исторические эпохи считались бы безоговорочным поводом для войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля назвал последние действия украинских властей агрессивными. В частности, он упомянул подрыв объекта критической энергетической инфраструктуры в Германии, удар по иранскому торговому судну в Каспийском море и атаку на имущество Казахстана, связанное с Каспийским трубопроводным консорциумом.
«Сейчас он атаковал Иран, ударив по иранскому судну, а также ударил по собственности Казахстана — компании, выступающей совладельцем КТК. Что это, если не атака на страну», — сказал Песков.
По его словам, подобные инциденты традиционно расцениваются как казус белли. Песков также подчеркнул, что Иран способен защитить свои права и интересы.