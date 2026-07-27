Песков назвал удары Украины по другим странам поводом для войны

Накануне Тегеран обвинил Киев в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море. При взрыве погиб один член экипажа, еще один получил ранения. В МИД Ирана назвали произошедшее актом агрессии и нарушением Устава ООН. Исламская республика оставила за собой право на ответ.