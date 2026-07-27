Омбудсмен ЛНР поблагодарила Индонезию за внимание к трагедии в Старобельске

Луганская Народная Республика благодарна индонезийским политикам, активистам и лидерам молодежных движений за письма со словами поддержки, адресованные родным погибших в Старобельске. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
«Я очень благодарна тем, кто с нами на протяжении этих 12 лет. Кто слышит нас, кто верит нам, кто находит смелость и возможность приехать к нам, увидеть все своими глазами и рассказать об этом потом в своих странах», — цитирует омбудсмена РИА Новости.
Эти послания в скором времени будут переданы семьям студентов Старобельского профессионального колледжа. Известно, что учащиеся погибли 22 мая в ходе обстрела ВСУ учебного корпуса и общежития.
Омбудсмен подчеркнула значимость международной солидарности для жителей республики, отметив важность внимания иностранных граждан к ситуации в Донбассе. По ее оценке, такие знаки внимания дают родственникам погибших понимание того, что их горе не остается незамеченным за рубежом.
Также она упомянула о визитах зарубежных активистов на место трагедии. В частности, она выделила немецкого общественного деятеля Самму Марко Лео, который планирует рассказать соотечественникам о случившемся.
Ранее Сорока назвала удар по колледжу в Старобельске деянием, презирающим человеческую жизнь.