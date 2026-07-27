Омбудсмен ЛНР поблагодарила Индонезию за внимание к трагедии в Старобельске

«Я очень благодарна тем, кто с нами на протяжении этих 12 лет. Кто слышит нас, кто верит нам, кто находит смелость и возможность приехать к нам, увидеть все своими глазами и рассказать об этом потом в своих странах», — цитирует омбудсмена РИА Новости.