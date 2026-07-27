Трамп заявил о дружественной обстановке на переговорах США и Ирана

Выступая под Детройтом (штат Мичиган) на агитационном мероприятии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, президент США утверждал, что переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было бы без возобновления американской стороной ударов по Ирану. «Однако, если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было», — считает Трамп. «Сейчас у них идут переговоры в очень дружественной обстановке», — заявил президент США. «Подкупить их нельзя. Вы должны победить их. И мы зададим им. Посмотрим, чем это кончится», — добавил Трамп.