Трамп заявил о дружественной обстановке на переговорах США и Ирана

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заверил, что переговоры между Ираном и Соединенными Штатами проходят сейчас «в очень дружественной обстановке».
Выступая под Детройтом (штат Мичиган) на агитационном мероприятии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, президент США утверждал, что переговоров между Тегераном и Вашингтоном не было бы без возобновления американской стороной ударов по Ирану. «Однако, если бы мы не действовали жестко, переговоров бы не было», — считает Трамп. «Сейчас у них идут переговоры в очень дружественной обстановке», — заявил президент США. «Подкупить их нельзя. Вы должны победить их. И мы зададим им. Посмотрим, чем это кончится», — добавил Трамп.
По его версии, Тегеран просит Вашингтон как можно скорее снять блокаду морских портов Ирана.
Трамп вновь подчеркнул, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия. Соединенные Штаты «очень быстро» нейтрализуют «ядерную угрозу со стороны Ирана», сказал президент.
Между тем Тегеран много раз подчеркивал, что не пытается создать ядерное оружие. Более того, никаких свидетельств разработки Ираном ядерного оружия не находили и западные спецслужбы. В конце января об этом свидетельствовала в том числе газета The New York Times. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.