Пашинян попросил Путина решить вопрос с ограничением экспорта из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Он попросил Путина снять эти ограничения, как заявили в пресс-службе кабмина Армении.
«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — говорится в публикации.
Согласно сообщению пресс-службы, 27 июля состоялся разговор Пашиняна с Путиным по телефону. Обсуждались, в первую очередь, экономические аспекты двухсторонних отношений между странами. Однако были и другие темы, которые не оговариваются.
Ранее KP.RU сообщил, что Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном расширение экспорта и углубление партнёрства с ЕС. Лидеры также затронули региональную и международную повестку.