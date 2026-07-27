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Пашинян попросил Путина решить вопрос с ограничением экспорта из Армении

Кабмин Армении заявил, что Пашинян обсудил с Путиным экспортные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Он попросил Путина снять эти ограничения, как заявили в пресс-службе кабмина Армении.

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», — говорится в публикации.

Согласно сообщению пресс-службы, 27 июля состоялся разговор Пашиняна с Путиным по телефону. Обсуждались, в первую очередь, экономические аспекты двухсторонних отношений между странами. Однако были и другие темы, которые не оговариваются.

Ранее KP.RU сообщил, что Пашинян обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном расширение экспорта и углубление партнёрства с ЕС. Лидеры также затронули региональную и международную повестку.

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