Bloomberg: Иран и Оман обсуждают третий коридор через Ормузский пролив

Иран и Оман обсуждают восстановление третьего коридора для судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Тегеран и Маскат обсуждают соглашение, которое позволит вновь открыть этот путь. Оманские переговорщики рассчитывают, что о договоренностях могут объявить уже в ближайшие дни.
Накануне в Ормузском проливе подорвался нефтяной танкер, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута. По предварительным данным, судно столкнулось с морской миной. Ранее в проливе произошли еще несколько подобных инцидентов. Экипажи пострадавших танкеров эвакуировали.
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