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Bloomberg: Иран и Оман обсуждают третий коридор через Ормузский пролив

Тегеран и Маскат хотят заключить соглашение, которое откроет третий коридор в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Иран и Оман обсуждают восстановление третьего коридора для судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас суда используют два основных маршрута. Северный проходит ближе к берегам Ирана, южный — у побережья Омана. Третий коридор расположен между ними, однако после начала военной операции США и Израиля против Ирана практически не использовался.

По данным агентства, Тегеран и Маскат обсуждают соглашение, которое позволит вновь открыть этот путь. Оманские переговорщики рассчитывают, что о договоренностях могут объявить уже в ближайшие дни.

Накануне в Ормузском проливе подорвался нефтяной танкер, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута. По предварительным данным, судно столкнулось с морской миной. Ранее в проливе произошли еще несколько подобных инцидентов. Экипажи пострадавших танкеров эвакуировали.

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