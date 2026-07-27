В Новой Москве ликвидировали пожар, возникший на месте ДТП с грузовиком

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пожар, который возник на месте смертельного ДТП с легковушкой и грузовиком в Новой Москве, ликвидирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
«Пожар ликвидирован», — рассказал собеседник агентства.
В понедельник в ГУМЧС столицы рассказали РИА Новости, что сотрудники ведомства работают на месте пожара на Калужском шоссе в районе Вороново, который произошел после столкновения легковушки и фуры. В Госавтоинспекции региона добавили, что причиной ДТП стал выезд BMW на встречку, в результате аварии два человека погибли.